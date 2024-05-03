انت الأن تتابع خبر عشبة صغيرة تنمو في فصل الشتاء لكنها جبارة تقضي على الورم الخبيث تماما ووتعتبر دواءً سحرياً للسرطان.. كنز رباني مذهل في كل دار عربي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الكنوز الضخمة التي لا يعرفها الكثيرون نبتة بقلة الرجلة وهي تعتبر نبتة برية تنمو وسط الحشائش في مزارع آ الوادي الجديد ولم يتدخل الإنسان في زراعتها وهي من النباتات "الكيميائية" التي تساعد بشكل كبير في قتل السرطان وتقضي نهائياً على الكوليسترول وهي معروفة أيضًا باسم "البقله أو الفرفحينا".

وهي نوع من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة, تحمل موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض.

علاج السرطان بعشبة الرجلة بقلة الرجلة اشبه إلى حد كبير في نبتها عرش البطيخ بأوراق صغيرة وعريضة وسميكة بذات الوقت وتؤكل نيئة أو تخرط مثل الملوخية والسبانخ وتطبخ وتؤكل بالعيش، وتكثر الرجلة أو البقلة في حقول الوادي الجديد والتي تنبت في فصل الصيف بشكل عشوائي وتمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبأمراض القلب والسرطان.

كما أنها معروفة في الطب الصيني التقليدي ويتم من خلالها مداواة الكثير من الأمراض الخطيرة.