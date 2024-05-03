انت الأن تتابع خبر هدية من الله لعبادة..بذور اذا تناولتها كل يوم تقضي على السكر التراكمي وتنزل الوزن وتنسف الكرش نسفات متتالية...تعرف عليها!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل يمكننا تناول بذور الشيا كل يوم؟ بالتالي تقدم بعض الأطعمة فوائد صحية أكثر من غيرها ومن بينها هذه البذور فهل من الجيد تناولها يوميًا؟.

إليكم طريقة أكل بذور الشيا بشكل صحيح لإنقاص الوزن، بالتالي أصبحت هذه بذور، من الأطعمة المطلوبة لفوائدها الغذائية العديدة ولكن رغم كل منافعها هل يمكنكم حقًا أكل بذور الشيا بشكل فوائد بذور الشيا

تعد بذور الشيا غنية بالعناصر الغذائية الأساسية لأجسامنا، فهي توفر مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف والكالسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة

مفيدة لصحة القلب والدما

تعد أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في بذور الشيا علاج حقيقي لصحة القلب والدماغ كما أنها تمنع الالتهابات، ينصح بطحن هذه البذور لجعلها متوفرة بيولوجيًا لامتصاص واستيعاب أفضل كما يقول خبير التغذية رافائيل جرومان.تعزيز صحة الجهاز الهضمي

محتوى هذه الحبوب العالي من الألياف يعزز صحة الجهاز الهضمي من خلال تنظيم عبور الأمعاء وتحفيز نمو البكتيريا المفيدة في القولون. شرط أن يتم إعدادها بشكل صحيح مسبقًا، بالتالي من المهم قبل تناولها، أن تنقع لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي المحتملة.تحتوي 9 أحماض أمينية أساسية

بالإضافة إلى هذه الفوائد،