انت الأن تتابع خبر للتحلية الخفيفة بالمنزل طريقة عمل كيكة الزبادي الإسفنجية بكل سهولة بطعم رائع...الطريقة العجيبة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كيكة الزبادي الإسفنجية هي من الحلويات المفضلة لمحبي الحلويات البسيطة واللذيذة، وبمكوناتها القليلة وطريقتها السهلة تعد هذه الكيكة الشهية من أروع الكيكات الخفيفة الهشة ويمكن للجميع عملها في المنزل بنجاح للتحلية الخفيفة أو وجبة شهية للإفطارمع كوب من الحليب، وتعد كيكة الزبادي الإسفنجية مفضلة لدى الجميع كبارًا وصغارًا، وفي هذا المقال نتعرف خطوة بخطوة كيفية إعداد هذه الكيكة الرائعة بسهولة في مطبخك
.المكونات:
- 1 كوب زبادي طبيعي.
- 1 كوب سكر.
- 1 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.
- 1/2 كوب زيت نباتي.
- 3 بيضات
- 1 ملعقة صغيرة فانيلا
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
طريقة التحضير
- احضر صينية الكيك وادهنها بقليل من الزيت ورشها بالدقيق لكي لا تلتصق الكيكة بالصينية.
- احضر وعاء كبير وضع به الزبادي والسكر واخلطهما جيداً حتى يذوب السكر.
- أضف البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق المستمر للمكونات.
- ثم أضف الفانيلا والزيت واستمر في الخلط للمكونات حتى تصبح متختلطة جيدًا.
- في وعاء آخر اخلط الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح.
- أضف خليط الدقيق تدريجياً إلى الخليط السائل مع الخفق للمكونات وعندما تنتهي اسكب العجينة في الصينية المجهزة واجعل سطح الكيك مستوي.
- ضع الصينية في الفرن المسخن مسبقاً واتركها لمدة 30 إلى 35 دقيقة أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفاً عند غرسه في وسط الكيك.
- بعد إخراج الكيكة من الفرن، اتركها تبرد في الصينية لمدة 10 دقائق قبل نقلها لتبرد تماماً.
- يمكن تزيين كيكة الزبادي بالسكر البودرة أو صوص الشوكولاتة أو الفواكه الطازجة حسب الرغبة.
- كيكة الزبادي الإسفنجية هذه مثالية للتقديم كحلوى بعد الوجبات أو كوجبة خفيفة مع الشاي فاستمتع بمذاقها الرائع وقوامها الاسفنجي