انت الأن تتابع خبر للتحلية الخفيفة بالمنزل طريقة عمل كيكة الزبادي الإسفنجية بكل سهولة بطعم رائع...الطريقة العجيبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كيكة الزبادي الإسفنجية هي من الحلويات المفضلة لمحبي الحلويات البسيطة واللذيذة، وبمكوناتها القليلة وطريقتها السهلة تعد هذه الكيكة الشهية من أروع الكيكات الخفيفة الهشة ويمكن للجميع عملها في المنزل بنجاح للتحلية الخفيفة أو وجبة شهية للإفطارمع كوب من الحليب، وتعد كيكة الزبادي الإسفنجية مفضلة لدى الجميع كبارًا وصغارًا، وفي هذا المقال نتعرف خطوة بخطوة كيفية إعداد هذه الكيكة الرائعة بسهولة في مطبخك

.المكونات:

1 كوب زبادي طبيعي.

1 كوب سكر.

1 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

1/2 كوب زيت نباتي.

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيلا

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير