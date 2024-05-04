انت الأن تتابع خبر وداعاً لمشكلة الشعر الأبيض: اكتشاف سحري بوصفة القهوة والقرنفل للتخلص من الشيب والحصول على لون ثابت ومذهل.. النتيجة ستدهشك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لزيادة اكتساب اللون. يصفي ويوضع في بخاخة ثم يوزع على الشعر بالكامل. بعد مرور ثلاثة ساعات يشطف الشعر بالماء البارد. الحناء لصبغ الشيب سريعا. تعتبر وصفة الحناءمن الوصفات المذهلة والسريعة التي تمنحك تغكية مثالية لشيب الشعر، حيث تعمل الحناء سريعا على صبغ الشعر الابيض باللون البني الداكن، هذا اللون المميز يمكن الحصول عليه من خلال تحضر كمية مناسبة من الحناء ثم نترك لتر من الماء على النار حتي يصل للغيان ثم نضع كمية الحناء في وعاء ونضيف عليها الماء الدافيء ونمزج المكونات معا جيدا ثم توزع على الشعر ويغطي لمدة ثلاثة ساعات قبل أن تشطف بالماء الفاتر.

عصير الليمون للتخلص من شيب الشعر

مع عصير الليمون ستتخلصين نهائيا من شيب الشعر، حيث يمنحك عصير الليمون تغطية مثالية للشيب، فهو من المكونات الفعللة التي تصبغ الشعر الأبيض باللون الأصفر الفاتح.المكونات:

كوب كبير من عصير الليمون. نصف كوب من زيت الزيتون.

الطريقة.

نخلط العصير مع الزيتون جيدا جدا. يوزع بعد ذلك على الشعر بالكامل. ننتظر حتي مرور ساعتين ثم نعرض الشعر لاشعة الشمس لمدة نثف ساعة على الأقل. يشطف بعد ذلك بالماء الفاتر.

فوائد استخدام الوصفات الطبيعية