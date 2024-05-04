انت الأن تتابع خبر مكونات مطبخية بسيطة تصنع المعجزات .. كوب يومي يُطهر الكبد، يسحق حصى الكلى من الجذور ويزيل السكر الزائد خلال 7 ايام فقط! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -كشفت رند حامد مختصة في الطب الصيني عن عصير لتنظيف الكبد من السموم .

وأوضحت خلال فيديو عبر منصة إكس أن العصير يتكون من

"عود من الكرفس، 5 أعواد من الكسبرة، وجزرة، ونصف حبة صغيرة من الشمندر المسلوق أو ربع حبة كبيرة، ونصف برتقالة أو ليمونة مقشرة يتم تقطيع المكونات، ووضعها داخل الخلاط وخلطها بشكل جيد.وتابعت ، هذا عصير تنظيف الكبد للوقاية والعلاج ويتم تناوله 3 مرات يوميا حتى يتم الشفاء مع الامتناع عن تناول الإندومي والمشروبات الغازية والتدخين.

وعلق مغرد قائلا':