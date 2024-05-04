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مكونات مطبخية بسيطة تصنع المعجزات .. كوب يومي يُطهر الكبد، يسحق حصى الكلى من الجذور ويزيل السكر الزائد خلال 7 ايام فقط!

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رياض - احمد صلاح -كشفت رند حامد مختصة في الطب الصيني عن عصير لتنظيف الكبد من السموم .

وأوضحت خلال فيديو عبر منصة إكس أن العصير يتكون من

  • "عود من الكرفس، 5 أعواد من الكسبرة، وجزرة، ونصف حبة صغيرة من الشمندر المسلوق أو ربع حبة كبيرة، ونصف برتقالة أو ليمونة مقشرة يتم تقطيع المكونات، ووضعها داخل الخلاط وخلطها بشكل جيد.وتابعت ، هذا عصير تنظيف الكبد للوقاية والعلاج ويتم تناوله 3 مرات يوميا حتى يتم الشفاء مع الامتناع عن تناول الإندومي والمشروبات الغازية والتدخين.

وعلق مغرد قائلا':

  • عندي صدفية برجلي والحين لي عشر أيام اشربه ومع العلم ماسويت حجامه لكن اختفت الصدفية بنسبة ٤٠٪ ومازلت مكمل مع أني مدخن وأشرب قهوة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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