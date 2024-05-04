انت الأن تتابع خبر وفري فلوسك واعمليه في البيت ياست الكل.. هاتي قشر الليمون وتعالي أقولك على طريقة عمل صابون المواعين.. جربيها وادعيلي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر “بريل” المواعين أو الصابون السائل من أبرز وأهم الأشياء الأساسية التي تتواجد في كل منزل، حيث يتم استخدامه يوميًا في تنظيف الأطباق وأواني الطهي والمنزل، ونتيجة لارتفاع أسعاره في الفترة الأخيرة، تلجا العديد من ربات البيوت إلى صناعته في المنزل، إذ يمكن الحصول على كميات كبيرة منه بتكاليف بسيطة وبجودة عالية، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة تحضير بريل المواعين مثل الجاهز في المنزل.طريقة عمل بريل غسيل المواعين
يمكنك تحضير بريل غسيل المواعين في المنزل بمكونات معدودة، وهي كما يلي:100 جرام صودا كاوية.
- 100 جرام رائحة
ليمون
- 100 جرام تكسابون.
- 125 جرام سيلفونيك.
- ملعقة جلسرين كبيرة.
- 3 ملاعق ملح أبيض.
طريقة التحضير
- أولًا، احضري وعاء كبير، ثم ضعي كمية ماء مناسبة ثم الملح وقلبيه جيدًا ليذوب تمامًا.
- ومن ثم، أضيفي التكسابون وقلبيه ثانيةً حتى يذوب في الماء ثم أضيفي السيلفونيك واستمري في التقليب.
- قومي بوضع رائحة الليمون ثم اللون الأزرق مع الجلسرين واخلطيهم جيدًا مع الخليط السابق.
- وبعد ذلك، اتركي الخليط لمدة ساعتين قبل الاستخدام لتتفاعل المكونات مع بعضها.
- يُمكنك الاحتفاظ به في الزجاجات لحين الاستخدام.