انت الأن تتابع خبر فيديو بكاء ياسمين عبد العزيز يهز أحمد العوضي ويجعله يتخذ قرار حاسم أسعد كل عشاقه,,,تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن مفاجأة عن فترة زواجها من الفنان أحمد العوضي، مشيرة إلى أنها حين كانت زوجته رغبت في الحمل منه، إلا أنها كادت تفقد حياتها بسبب ذلك.وقالت ياسمين عبدالعزيز في لقاء مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة ” أنها اعتادت في كل مرة تحمل فيها أن تخضع إلى عملية جراحية بهدف إزالة “تكيسات من على المبايض” مثلما فعلت قبل إنجاب ابنيها سابقا، لكنها كادت تفقد حياتها هذه المرة بسبب خطأ طبي وقع أثناء العملية الجراحية.