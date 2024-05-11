انت الأن تتابع خبر عاجل.. وزارة الداخلية السعودية تصدر قرار جديد جعل جميع المقيمين يطيرون من الفرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قرار جديد يسمح للوافدين بممارسة مهن محددة بدون كفيل في المملكة، مما أدى إلى استجابة إيجابية واسعة بين المغتربين.

القرار يشمل مهن مثل السكرتارية التنفيذية، الهندسة الميكانيكية، الوظائف الإدارية، المبيعات، والمهن الطبية. كما يتضمن القرار إمكانية تجديد العقد وتغيير الوظيفة بدون قيود.

يتيح القرار للمغتربين حرية العودة للسعودية والسفر إليها بأي وقت دون الحاجة لإذن من الكفيل، مما يعزز استقرارهم النفسي وكفاءتهم المهنية.

الخاتمة: هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المملكة لتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق المغتربين، لكن لا يزال هناك استثناءات تشمل بعض المهن مثل الراعي والخادم المنزلي.