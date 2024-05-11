أخيرا وبعد طول انتظار ... الحياة تبتسم لأصحاب هذه الأبراج والفرص أمامهم سانحة جدا لتحقيق ذاتهم والانتصار على ظروفهم القاهرة !

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رياض - احمد صلاح - من المتوقع أن يحقق مولود برج الحمل، وهو شخصية قوية وحازمة، النجاح يوم الأحد 28 نيسان (أبريل)

فهو برج طموح ومغامر ويتميز بالشجاعة والحماس والتصميم، وهو برج طموح ومغامر ويتميز بالشجاعة والحماس والتصميم.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل على المستوى الصحى والمهنى والعاطفى.