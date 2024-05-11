زلة لسان في مقابلة مع BBCتطيح بمستقبل ليلى عبد اللطيف ,,,وما قالته دمر شهرتها ومستقبلها ,,,شاهد

انت الأن تتابع خبر زلة لسان في مقابلة مع BBCتطيح بمستقبل ليلى عبد اللطيف ,,,وما قالته دمر شهرتها ومستقبلها ,,,اتفرج مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمتع ليلى عبد اللطيف، وهي منجّمة مشهورة، بتنبؤاتها التي لم تتحقق باعتبارها مصدر إلهام وموهبة.

وتعزو تنبؤاتها إلى طبيعتها البشرية واحتمالية إصابتها أو خطئها. يرى النقاد أن تنبؤاتها بالأحداث السياسية والسياسيين أمر طبيعي،

لكن عبد اللطيف تنفي ذلك وتدعي أنها لا تملك أي خلفية في السياسة. وهي تتقاضى أجراً على تنبؤاتها ولكنها تعتبر نفسها مستشارة تتعامل مع شركات ومجموعات مختلفة في العالم العربي.

وتتساءل كيف يمكن لتنبؤاتها أن تؤذي مشاعر الناس ومن تتعامل معهم.