انت الأن تتابع خبر أخيرا .,, الجنيه المصري يعصف بالريال السعودي بشكل صادم,,,وسعر الصرف اليوم أفرج جميع المصريين ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات 8 مايو 2024. بلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، حيث وصل إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 40.361 مليار دولار في مارس.

وقد تحقق ذلك بفضل اتفاق رأس مال الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمؤسسات الدولية، مما ساعد على تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليًا.

ويُستخدم الاحتياطي في توفير السلع الأساسية وسداد الديون الخارجية، وفي الظروف الاستثنائية عندما تتأثر القطاعات المدرة للعملة الأجنبية مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات والتحويلات المالية وعائدات قناة السويس. وسجلت أسعار بيع وشراء الريال السعودي مستويات مرتفعة مقابل الجنيه المصري.