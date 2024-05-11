انت الأن تتابع خبر الفلكية الشهيرة ليلي عبد اللطيف تكشف للعالم بأجمع عن اخر توقعاتها المخيفة وهذا ما سيحدث في المملكة السعودية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت خبيرة الفلك والأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، أن تشهد السعودية في 2023 إزدهار وانتعاش اقتصادي غير مسبوق، في ظل قيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ولم تكشف العرافة اللبنانية في توقعاتها تفاصيل أكثر بشأن ما سيحدث في السعودية في 2023 والسنوات التي تليها، لكنها اكدت ان ازدهار كبير ستشهده المملكة ونقلة نوعية كبيرة ستجعلها في مصاف دول العالم.

توقعات ليلى عبد اللطيف في 2023

توقعت خبيرة الفلك والأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف، أن تكون سنة 2023، دموية من جهة وسلمية من جهة أخرى، موضحةً أن هذه السنة ستشهد أحداث مثيرة ومتغييرات كثيرة.وأضافت أن سنة 2023 ستشهد أيضاً تغيير بعض القوانين الخاصة بخدمة الناس والمجتمع في بعض دول العالم العربي، فضلا عن إقامة مشروعات داعمة للشباب.

كما إن مصر ستصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، كما ستدخل عالم إنتاج السيارات الصديقة للبيئة.كما قالت إنّ سوريا ستشهد انفراجة فيما يخص أزمات المياه والغذاء والكهرباء، وستشهد العقارات ارتفاعاً في الأسعار.

توقعات ليلى عبد اللطيف في الشأن الفني

وفي الشأن الفني، توقعت ظهور فيلم سينمائي أو مسلسل يجسد شخصية الفنان المصري الراحل عمر الشريف وحياة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية.

وتوقعت ليلى عبداللطيف ظهور الفنان المصري الملقب بـ”الزعيم” عادل إمام، للجمهور، بعد غيابه عنهم لفترة طويلة، مؤكدة أن الفنان محمد رمضان سيحتفظ بمكانته كـ”نمبر وان”، كما توقعت نجاحا كبير للمغنية المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد انتهاء أزمتها مع زوجها حسام حبيب.

وقدمت ليلى عبداللطيف 2023، نصيحة للمغني المصري العالمي عمرو دياب وهي الحفاظ على صحته؛ إذ قالت خبيرة الفلك: “انتبه على صحتك”.

توقعات ليلى عبد اللطيف في الشأن الرباضي