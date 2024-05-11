انت الأن تتابع خبر وداعا للمستشفيات 3 مشروبات طبيعية موجودة في كل منزل للتخلص من سموم والتهاب الرئة والجهاز التنفسي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الاعشاب تساعد في تخفيف اعراض الالتهاب الرئوي وبالطبع العلاج الطبي ضروري، الا ان الاعشاب تخفف من شدة الاعراض وتساعد في سرعة عملية الشفاء. وفيما يلي أهم تلك

الاعشاب المنزلية:الكافيين والشاي الأخضر

قد يساعد شرب كمية صغيرة من الكافيين، مثل فنجان من القهوة أو الشاي الأسود أو الأخضر، في فتح المسالك الهوائية في الرئتين، مما يساعد على التنفس بسهولة أكبر.

شاي النعناع والكافور

لها تأثير مهدئ في حلق الأشخاص المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي، وقد تساعد هذه الأعشاب على تفتيت المخاط وتخفيف الألم والالتهاب الناجم عن الالتهاب الرئوي. وقد تساعد زيوت الأوكالبتوس وشجرة الشاي أيضاً في تخفيف السعال.

شاي الحلبة

قد يصاب الشخص المصاب بالالتهاب الرئوي بالحمى أيضاً، ولطالما كانت الحمى خفيفة، قد يرغب الشخص في استخدام العلاجات الطبيعية لإدارتها. وتشير دراسة أُجريت عام 2018، إلى أن صنع الشاي من بذور الحلبة قد يشجع الشخص على التعرُّق؛ ما قد يقلل من درجة حرارة جسمه. كما أن بذور الحلبة قد تساعد في تكسير المخاط؛ ما يخفف من السعال المستمر. الهواء الدافئ والرطب

قد يؤدي استنشاق الهواء الدافئ الرطب إلى تسهيل التنفس ومنع جفاف الحلق، وقد يساعد استنشاق البخار الناتج عن الاستحمام أو استنشاق كوب من الشاي الدافئ أيضاً.

شاي الزنجبيل أو الكركم