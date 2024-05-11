انت الأن تتابع خبر معجزة ربانية.. فاكهة لذيذة وبنكهة نادرة ورخيصة الثمن تخفض نسبة السكر في الدم وتقفز بهرمون الأنسولين فى غضون 30 دقيقة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتوي الفواكه عمومًا على نسبة مهمة من السكر، ولكن هناك بعض الفواكه التي يمكن أن تساهم في خفض مستويات السكر في الدم وتباطؤ عملية امتصاص الجسم للسكر.وأظهرت دراسة نشرت في موقع إكسبريس أن التين البرشومي له قدرة فعالة في خفض مستويات السكر في الدم ونسبة الكوليسترول في غضون 30 دقيقة.

ويعتبر مرض السكري

من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تسبب العديد من المضاعفات إذا لم يتم التحكم فيه في المرحلة الأولى.

أوضح الباحثون

أن التين يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم بفضل احتوائه على البكتين، وهو مركب يساهم أيضًا في تخفيض مستويات السكر في الدم عند تناوله. كما يحتوي التين على خصائص مضادة لمرض السكري،

فتنظيم النظام الغذائي

هو المفتاح للسيطرة على مرض السكري الذي يحدث بسبب تراجع كفاءة الأنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم.أشار الباحثون إلى أن مستخلص أوراق التين يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم. فقد تبين أن إضافة جرعة من مستخلص التين إلى مشروب الجلوكوز ساعدت في تخفيض مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم بشكل عام خلال فترة تتراوح بين 30 و 120 دقيقة.

أكد الباحثون

أن حمض الأبسيسيك الموجود في مستخلص أوراق التين يساعد في تحسين مستوى الجلوكوز. تم اكتشاف ذلك بعد إجراء تجارب على القوارض. وبحسب الدراسة، فإن مستخلص أوراق التين يمكن أن يزيد من حساسية الجسم للأنسولين، مما يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. هذا الاكتشاف مهم لمرضى السكري الذين يعانون من مشاكل في تنظيم مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك،