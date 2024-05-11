احرق دهونك بدون أي تمارين رياضية وبلا أي جهد... فقط تناول قهوة هذه العشبة في الصباح والمساء,,,نتيجة رهيبة!

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رياض - احمد صلاح - ورق الغار، المعروف أيضاً باسم ورق الغار، هو من التوابل المشهورة في المطبخ المصري ويستخدم لإزالة الدهون وحرقها، مما يساهم في الحصول على جسم صحي ووزن مثالي.

ويستخدم أيضاً في البخور لإزالة الطاقة السلبية وإضافة نكهة جميلة لمختلف الأطعمة.

يستخدم ورق الغار أيضاً في وصفات إنقاص الوزن، مثل صنع الشاي أو العصائر الطبيعية لتعزيز عملية حرق الدهون.

يمكن العثور على وصفة بسيطة باستخدام ورق الغار لإزالة الدهون الزائدة في منطقة البطن في المقالة التالية.