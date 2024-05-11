وداعا للبواسير وعملياته الجراحية المؤلمة... عشبة سحرية متوفرة بكل مكان تقضي عليه في مدة قصيرة جدا ...تفاصيل

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رياض - احمد صلاح - بذرة الملوك، وهي شجيرة صغيرة في الهند، لها قوى علاجية قد تكون سرًا من أسرار السلامة أو مصدرًا للشفاء للبعض.
وهي تُستخدم لعلاج مشاكل المرارة
- وانسداد الأمعاء والملاريا وآلام المفاصل والنقرس وآلام الأعصاب والتهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي.
حبوب الملوك،
- المعروفة أيضاً باسم ”نبات كروتون“،
- وتعد ملين قوي وعلاج طبيعي للإمساك الحاد. ومع ذلك فهي تعتبر سامة ويجب تجنب تناولها بكميات كبيرة. يمكن أن تساعد بذور الملوك في علاج الشامات،
وتليين البطن،
- وتطهير القولون، وعلاج الإمساك المزمن، وعلاج البواسير، ومكافحة التخلص من اليرقان.