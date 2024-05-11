منوعات عامة

وداعا للبواسير وعملياته الجراحية المؤلمة... عشبة سحرية متوفرة بكل مكان تقضي عليه في مدة قصيرة جدا ...تفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر وداعا للبواسير وعملياته الجراحية المؤلمة... عشبة سحرية متوفرة بكل مكان تقضي عليه في مدة قصيرة جدا ...تفاصيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بذرة الملوك، وهي شجيرة صغيرة في الهند، لها قوى علاجية قد تكون سرًا من أسرار السلامة أو مصدرًا للشفاء للبعض.

وهي تُستخدم لعلاج مشاكل المرارة

  • وانسداد الأمعاء والملاريا وآلام المفاصل والنقرس وآلام الأعصاب والتهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي.

حبوب الملوك،

  • المعروفة أيضاً باسم ”نبات كروتون“،
  • وتعد ملين قوي وعلاج طبيعي للإمساك الحاد. ومع ذلك فهي تعتبر سامة ويجب تجنب تناولها بكميات كبيرة. يمكن أن تساعد بذور الملوك في علاج الشامات،

وتليين البطن،

  • وتطهير القولون، وعلاج الإمساك المزمن، وعلاج البواسير، ومكافحة التخلص من اليرقان.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

Advertisements

قد تقرأ أيضا