وداعا للبواسير وعملياته الجراحية المؤلمة... عشبة سحرية متوفرة بكل مكان تقضي عليه في مدة قصيرة جدا ...تفاصيل

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رياض - احمد صلاح - بذرة الملوك، وهي شجيرة صغيرة في الهند، لها قوى علاجية قد تكون سرًا من أسرار السلامة أو مصدرًا للشفاء للبعض.

وهي تُستخدم لعلاج مشاكل المرارة

وانسداد الأمعاء والملاريا وآلام المفاصل والنقرس وآلام الأعصاب والتهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي.

حبوب الملوك،

المعروفة أيضاً باسم ”نبات كروتون“،

وتعد ملين قوي وعلاج طبيعي للإمساك الحاد. ومع ذلك فهي تعتبر سامة ويجب تجنب تناولها بكميات كبيرة. يمكن أن تساعد بذور الملوك في علاج الشامات،

وتليين البطن،