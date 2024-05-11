انت الأن تتابع خبر "اهلا بالثقة بالنفس "..كريم ساحر لتبيض اليدين والقدمين بسرعة جنونية وإزالة سواد الشمس حتى لو ليه سنين تعرف عليها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الطرق الطبيعية التي من الممكن أن تستخدم في تبييض الجلد هي من أقوى الحلول الفعالة التي من الممكن أن تتبع حتى نتخلص من ظهور البقع والتصبغات الموجوة على جلد البشرة بالأخص لليدين والقدمين، ومن خلال السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم الخلطات الطبيعية المستخدمة لتبييض اليدين أو القدمين للتخلص بسرعة من اسمرارها مع الحفاظ على الجلد ناعم ورطب طول الوقت.

كريم ساحر لتبيض اليدين والقدمين

من السهل عليك اتباع أكثر من طريقة تسهل من ظهور البشرة بيضاء نضرة بالأخص لليدين الأكثر تعرض لحرارة الشمس حيث تعد تلك الطرق المقبلة فعالة في إزالة كل خلايا الجلد الميتة التي تتسبب في ظهور البشرة داكنة.

الحليب لتبييض اليدين يمكنك تبييض الكفين عن طريق استعمال بعض المكونات الممتازة التي تعمل على تبييض اليدين، ومن الممكن أن يستخدم الحليب كالتالي: امزجي 3 ملعقة من الحليب مع ملعقة نشا وملعقة من عصير الليمون. خلط المكونات ثم تطبيقها على اليدين.

لا بد من تطبيق الخليط على اليدين بشكل مستمر مرتين في الأسبوع. مدة تطبيق وصفة الحليب يجب ألا تقل عن 10 دقائق مع ضرورة الاستمرار في فرك اليدين بالحليب والليمون والقليل من النشا وهذا ما سيساعد على تبييض البشرة بسرعة.

وصفة الطماطم والكربوناتو لتبييض القدمين واليدين ثمرة من الطماطم. ملعقة عصير ليمون. ملعقة من زيت اللوز. ملعقة من الكربوناتو.

طريقة الاستخدام