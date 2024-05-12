انت الأن تتابع خبر وداعا للمبيدات الحشرية وروائحها السيئة... خلطة طبيعية لطرد الصراصير والذبان والبعوض من البيت بشكل نهائي ..إليكم التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن أن تكون الصراصير مصدر إزعاج في المنازل، مما يسبب الخوف والذعر بين أفراد الأسرة. وللوقاية منها

يمكن استخدام مكونات طبيعية مثل ورق الغار والقرفة وزيت النعناع وصودا الخبز. يمكن طحن ورق الغار،

الذي تفوح منه رائحة أوراق الغار، وتوزيعه في المناطق التي يمكن أن تدخلها الصراصير. يمكن مزج أعواد القرفة والتوابل مع زيت النعناع لخلق رائحة قوية ونفاذة تطرد الصراصير.

يمكن أيضاً استخدام زيت النعناع برائحته النفاذة على المناطق التي تتواجد فيها الصراصير.

يمكن أيضاً استخدام صودا الخبز لقتل الصراصير دون الإضرار بالأطفال أو البالغين.