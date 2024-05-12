انت الأن تتابع خبر "هدمت بيتها وفضحت حقيقتها أخيراً".. الزغراته تطيح بـ الشهيرة ليلى عبد اللطيف وتفضح توقعاتها الجديدة وتهز العالم بكفها العجيب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاد اسم عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف لصدارة التريند مجدداً، بعدما قامت صفحات اخبارية بنشر مقارنة بين توقعاتها وتوقعات المغربية خديجة الزغراته.

الزغراته صدمت الجميع بعد تحقق توقعاتها التي اطلقتها مؤخرا، حيث تنبأت بإقصاء المغرب من بطولة افريقيا وفوز قطر بكأس آسيا .. وتتنبأ بمستقبل الركراكي وكأس إفريقيا.

خديجة الزغراتة توقعت خروج المغرب من الثمن وفوز قطر بكآس أسيا.

بعد ان تصدرت ليلى عبد اللطيف التريند بسبب توقعاتها التي تحققت، جاء التوقع بشأن كأس الأمم الإفريقية ولم تتحقق كما كان متوقع ..

وظهرت توقعات جديدة صحيحة للعرافة خديجة الزغراتة لتأخد منها التريند وتصبح حديث السوشيال ميديا و تهزم ليلى عبد اللطيف.ويبدو ان الزغراتة تقرأ كفها، وممكن تكون الرؤية والتنبؤ لديها من خلال قراءة الكف.