انت الأن تتابع خبر بدرن كوافير للحصول على شعر طويل ولامع إليكِ أفضل الوصفات طبيعية لتطويل الشعر بنتيجة سريعه وممتازة!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الكثير من السيدات ترغب في الحصول على شعر صحي وطويل ولامع لأن الشعر يعتبر من أبرز علامات الجمال لدى المرأة ولهذا يكون الاهتمام بالشعر محل اهتمام النساء ويبحثون بصفة مستمرة عن وصفات طبيعية من أجل الحصول على شعر طويل ولامع وتعتبر الوصفات الطبيعية هي أفضل الطرق للعناية والاهتمام بالشعر لأنه لا ينتج عن استخدامها أي آثار جانبية، نقدم لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية السهلة التي يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل
والمكونات بسيطة وفي نفس الوقت غير مكلفة بجانب الحصول على نتائج سحرية وفعالة.
- للحصول على شعر طويل ولامع إليكِ أفضل الوصفات طبيعية لتطويل الشعر بنتيجة سريعه وممتازة وصفة العسل لتنعيم الشعر
- تم استخدام العسل في الأساس من أجل العناية بالشعر لأن العسل له دور هام وفعال في تنعيم الشعر بالإضافة إلى زيادة لمعانه ويتم استعمال وصفة العسل من أجل تطويل الشعر من خلال اتباع
الخطوات الآتية:
- يتم خلط 2 ملعقة صغيرة من العسل مع 2 كوب من الماء الدافئ.
- الخطوة التي تلي ذلك يتم وضع الخليط داخل علبة تكون مخصصة للرش.
- ثم يتم وضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك لمدة 5 دقائق ثم يتم استخدام الشامبو.
- ويتم ترك القناع فوق الشعر لمدة ربع ساعة قبل غسله ثم يتم غسله باستخدام الماء الدافئ.
- وصفة خل التفاح:
- خل التفاح يعد بلسم رائع للشعر حيث يساعد على إعطاء الشعر لمعان ورطوبة بالإضافة إلى أنه يعمل على تنعيم الشعر بجانب دوره الواضح في الوقاية من القشرة وحتى يتم استعمال هذه الوصفة بشكل جيد يجب اتباع مجموعة من الخطوات التي تتمثل في الآتي:
- يتم خلط كمية متساوية من خل التفاح والماء مع بعضهم بشكل جيد.
- ثم يتم وضع الخليط على الرأس ويتم تدليك فروة الرأس أثناء الاستحمام ويتم استخدام شامبو.
- ثم يتم غسل الخليط بماء بارد.
- الجيلاتين لعلاج مشكلة الشعر
- يستخدم الجيلاتين في علاج الشعر التألف بالإضافة إلى أنه يساعد في تنعيم الشعر وزيادة نعومته ويتم استخدامه من خلال الخطوات التالية:
- يتم خلط ملعقة صغيرة من الجيلاتين مع كوب من الماء الدافئ حتى يتحلل بالكامل.
- بعد ذلك يتم إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح وقطرات من زيت الخزامى.
- ويتم وضع الخليط على الشعر ويترك لمدة 10 دقائق.
- قم يتم غسله بالماء الفاتر.