كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة بكريم الأرز ولبان الذكر ..جربيه الان وسيغنيكي عن المنتجات غالية الثمن!!

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رياض - احمد صلاح - لبان الذكر يعد من أكثر المكونات الطبيعية التي تستخدم في نضارة البشرة وتفتيحها، كما يمكن زيادة فاعلية لبان الذكر عند وضع الأرز عليه حيث يمكن صنع كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة باللبان الذكر والأرز، كما يعمل هذا الكريم على تفتيح البشرة وزيادة الكولاجين فيها الذي يعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة، يزيل هذا الكريم الرؤوس السوداء وفرق اللون وإزالة البقع الداكنة و علامات البثور والحبوب، ويمكن صنع هذا الكريم في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبدون استخدام مكونات غالية الثمن.
- كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة بكريم الأرز ولبان الذكر جربيه سيغنيكي عن المنتجات غالية الثمن
مكونات كريم الأرز ولبان الذكر
- ثلاث ملاعق كبيرة من حبوب لبان الذكر.
- كوب كبير من الأرز.
- ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو.
- أربع ملاعق من الجلسرين.
- ثلاث كبسولات من فيتامين E.
- كوب كبير من الماء المغلي.
طريقة تحضير كريم الأرز ولبان الذكر
- نقوم بوضع الماء المغلي في وعاء ونضع فيها حبوب لبان الذكر ونتركها منقوعة في الماء المغلي لمدة يوم كامل على الأقل.
- في اليوم التالي نقوم بإضافة الأرز إلى ماء منقوع لبان الذكر ونرفع هذا الخليط على نار هادئة ونتركه حتى يبدأ في الغليان ونحصل على خليط سائل بدون تكتلات.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه يبرد تماما ثم نضع هذا الخليط في الخلاط الكهربائي ونخلط جيدا حتى نحصل على كريم متجانس.
- نسكب هذا الكريم في عبوة صغيرة ونضع عليها زيت اللوز الحلو والجلسرين وفيتامين E ونخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس.
- نغلق العبوة الصغيرة بإحكام ونضعها في الثلاجة لمدة 60 دقيقة على الأقل حتى يتماسك الكريم.
- بعد ذلك نخرج الكريم من الثلاجة ونستخدمه على البشرة صباحا مساء بشكل يومي وسوف تلاحظين الفرق بعد استخدام هذا الكريم من أول أسبوع