كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة بكريم الأرز ولبان الذكر ..جربيه الان وسيغنيكي عن المنتجات غالية الثمن!!

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رياض - احمد صلاح - لبان الذكر يعد من أكثر المكونات الطبيعية التي تستخدم في نضارة البشرة وتفتيحها، كما يمكن زيادة فاعلية لبان الذكر عند وضع الأرز عليه حيث يمكن صنع كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة باللبان الذكر والأرز، كما يعمل هذا الكريم على تفتيح البشرة وزيادة الكولاجين فيها الذي يعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة، يزيل هذا الكريم الرؤوس السوداء وفرق اللون وإزالة البقع الداكنة و علامات البثور والحبوب، ويمكن صنع هذا الكريم في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبدون استخدام مكونات غالية الثمن.

كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة بكريم الأرز ولبان الذكر جربيه سيغنيكي عن المنتجات غالية الثمن

مكونات كريم الأرز ولبان الذكر

ثلاث ملاعق كبيرة من حبوب لبان الذكر.

كوب كبير من الأرز.

ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو.

أربع ملاعق من الجلسرين.

ثلاث كبسولات من فيتامين E.

كوب كبير من الماء المغلي.

طريقة تحضير كريم الأرز ولبان الذكر