ريحتها هتبقي زي الفل ".. مكون فعال لتنظيف الغسالة الاوتوماتيك من الترسبات والأوساخ والصدأ المتراكمة في دقائق هترجع جديدة تاني!!

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رياض - احمد صلاح - يوجد في معظم المنازل غسالة اوتوماتيك تعمل على تنظيف الملابس الخاصة بجميع أفراد العائلة، ولهذا تكون الغسالة عرضة لتكوين الأوساخ والبقع بداخلها بالإضافة إلى خروج رائحة كريهة منها، ولهذا يتم البحث من قبل الكثير من السيدات عن طرق بسيطة و سهلة بمكونات غير مكلفة تعمل على تنظيف الغسالة الأوتوماتيك من اول استخدام من الداخل والخارج اليكم التفاصيل في المقال التالي.

ريحتها هتبقي زي الفل .. مكون فعال لتنظيف الغسالة الاوتوماتيك من الترسبات والأوساخ والصدأ في دقائق هترجع جديدة تاني

كيفية تنظيف الغسالة الأوتوماتيك من الداخل

يمكنكم تنظيف الغسالة من الداخل من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الهامة والمتمثلة في الآتي:

المكونات:

نصف كوب من الماء.

4 معالق من بيكربونات الصوديوم.

كوب من الخل.

طريقة التحضير