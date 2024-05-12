انت الأن تتابع خبر ريحتها هتبقي زي الفل ".. مكون فعال لتنظيف الغسالة الاوتوماتيك من الترسبات والأوساخ والصدأ المتراكمة في دقائق هترجع جديدة تاني!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يوجد في معظم المنازل غسالة اوتوماتيك تعمل على تنظيف الملابس الخاصة بجميع أفراد العائلة، ولهذا تكون الغسالة عرضة لتكوين الأوساخ والبقع بداخلها بالإضافة إلى خروج رائحة كريهة منها، ولهذا يتم البحث من قبل الكثير من السيدات عن طرق بسيطة و سهلة بمكونات غير مكلفة تعمل على تنظيف الغسالة الأوتوماتيك من اول استخدام من الداخل والخارج اليكم التفاصيل في المقال التالي.
- ريحتها هتبقي زي الفل .. مكون فعال لتنظيف الغسالة الاوتوماتيك من الترسبات والأوساخ والصدأ في دقائق هترجع جديدة تاني
كيفية تنظيف الغسالة الأوتوماتيك من الداخل
- يمكنكم تنظيف الغسالة من الداخل من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الهامة والمتمثلة في الآتي:
المكونات:
- نصف كوب من الماء.
- 4 معالق من بيكربونات الصوديوم.
- كوب من الخل.
طريقة التحضير
- يتم تنظيف الغسالة الأوتوماتيك من الداخل والتخلص من الرائحة الكريهة والأوساخ والبقع للحفاظ على جودة الغسالة وقدرتها على تنظيف الملابس وهذا يتم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الهامة والمتمثلة في الآتي:
- نخلط الماء وبيكربونات الصوديوم و نضعها في درج الغسالة.
- نضع الخل في الغسالة من الداخل ثم نقوم بتشغيل الغسالة عند أعلى درجة حرارة ونتركها حتى تعمل دورة كاملة.
- افتحي باب الغسالة ويتم ارتداء قفاز مع استخدام فرشاة أسنان قديمة
- ونقوم بتنظيف كاوتش الغسالة الذي يعمل على منع تسرب المياه والتخلص من جميع الشوائب العالقة به.باستخدام فوطة مبللة بالخل يتم مسح الكاوتش جيداً ونتركه باب الغسالة مفتوح للتأكد من التخلص من جميع الروائح الكريهة.
- بالإضافة إلى إمكانية تنظيف الدرج من خلال استخدام الخل ومنظف الأطباق ونخلطهم ونضعها في الدرج باستخدام فرشاة أسنان قديمة يتم تنظيف الدرج من جميع الرواسب الموجودة بداخله.
- ثم يتم مسح الدرج بفوطة مبللة بالخل ونعرضها للهواء ثم يتم تركيبه بالطريقة المسجلة في دليل المستخدم.
- كما يتم تنظيف الغسالة من الخارج من خلال استخدام فوطة مبللة بالخل ويتم
- نسخ الغسالة من جميع الاتجاهات والتأكد من التخلص من البقع والأوساخ نتيجة الاستخدام المستمر.بالإضافة إلى ذلك يفضل القيام بعملية تنظيف الغسالة مرة كل شهر للحفاظ على جودتها وعدم وجود روائح كريهة في الملابس عند الاستخدام.