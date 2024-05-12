انت الأن تتابع خبر طبيب عالمي يحذر تحذير خطير من مشروب منزلي شائع يدمر عضو حساس في جسمك ويجعل رائحته كريهة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر طبيب الأسنان بايال بهالا، شاربي القهوة من أن المشروب يمكن أن يلطخ الأسنان بسبب وجود مادة العفص (التانين). ونظرا لأن القهوة لها "طبيعة حمضية"، فإن المشروب يمكن أن "يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وحساسية الأسنان.وأضاف بهالا: "خصائصه المدرة للبول يمكن أن تسهم في جفاف الفم وتقليل إنتاج اللعاب، ما يزيد من خطر تسوس الأسنان".

وأوضح خبير الأسنان: