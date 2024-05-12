انت الأن تتابع خبر "يوم الوداع سيكون حزين جداً".. العرّافة الاكثر شهرة فلكيا ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة والجمهور مصدوم مماسيحدث للبشرية في الايام القادمة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت السيدة ليلى عبد اللطيف أن يوم الوداع الأخير سيكون حزين للغاية وان على الجميع الحذر وآخذ الحيطة والاستعداد لما سيحدث في الفترة القادمة.ليلى عبد اللطيف قالت أن موعد حدوث الكارثة قد بدأ باضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، وقد يمتد للدول العربية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وحذرت ليلى عبد اللطيف من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وتوقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات ارهابية وعلى الجميع الهروب من المناطق المشبوهة.