انت الأن تتابع خبر اتعلمي أسهل طريقة وبدون عجن.. طريقة عمل المولتو بالشوكولاتة في المنزل بخطوات سهلة ومكونات غير مكلفة.. سرّ نجاحه في 4 خطوات بسيطة وغير مكلفة!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يمكنك طريقة عمل المولتو بالشوكولاتة في المنزل، حيث يعد المولتو هو واحد من أنواع الحلويات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، خاصة الأطفال، ويعتبر خيارًا سريعًا عندما يكون الشخص جائعًا خارج المنزل أو في العمل، يمكن شراؤه بأسعار مرتفعة رغم إمكانية تحضيره في المنزل باستخدام مكونات بسيطة واقتصادية، يعتبر إعداد المولتو في المنزل واحدة من الوصفات الناجحة نظرًا لسهولة الإعداد والبساطة في الخطوات.
طريقة عمل المولتو بالشوكولاتة
- تحضير المولتو بالشوكولاتة في المنزل يتطلب إعداد مجموعة من المكونات، وهي كالتالي: ملاعق كبيرة من الخميرة.
- كيلو واحد من الدقيق.
- كوب من الشوكولاتة.
- كوب من اللبن.
- رشة من ملح الطعام.
- فانيليا سائلة.
- 2 ملاعق كبيرة من السكر (يفضل الناعم).
- نصف كوب تقريبًا من الزبدة.
طريقة تحضير المولتو بالشوكولاتة في المنزل
- نبدأ بإحضار وعاء مناسب الحجم، ثم إضافة الملح والخميرة، بالإضافة إلى الدقيق والسكر، وتقليبها جيدًا حتى تمتزج تمامًا.
- ثم يجب تسخين الحليب حتى يصبح دافئًا قليلاً ويتم إضافته تدريجياً مع الزبدة مع التقليب المستمر.
- ثم يجب عجن الخليط باليد حتى تندمج العجينة تماماً، ثم نتركة في مكان دافئ حتى يتخمر العجين تماماً.
- بعد ذلك، يقطع العجين إلى كرات متساوية الحجم، ثم نفرده كل كرة حتى تصل إلى سمك مناسب.
- ثم يجب قطع العجين المفرود إلى مثلثات، ويستخدم صوص الشوكولاتة لحشوها.
- ثم لف العجين على هيئة رول، ويوضع في صينية مدهونة بالسمنة.
- يسخن الفرن جيدًا، ويدخل الصينية عند درجة حرارة 180 درجة، ويترك لمدة تصل إلى 20 دقيقة حتى يحمر.
- يخرج العجين من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ثم يُضاف القليل من صوص الشوكولاتة قبل التقديم.