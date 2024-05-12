انت الأن تتابع خبر اتعلمي أسهل طريقة وبدون عجن.. طريقة عمل المولتو بالشوكولاتة في المنزل بخطوات سهلة ومكونات غير مكلفة.. سرّ نجاحه في 4 خطوات بسيطة وغير مكلفة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكنك طريقة عمل المولتو بالشوكولاتة في المنزل، حيث يعد المولتو هو واحد من أنواع الحلويات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، خاصة الأطفال، ويعتبر خيارًا سريعًا عندما يكون الشخص جائعًا خارج المنزل أو في العمل، يمكن شراؤه بأسعار مرتفعة رغم إمكانية تحضيره في المنزل باستخدام مكونات بسيطة واقتصادية، يعتبر إعداد المولتو في المنزل واحدة من الوصفات الناجحة نظرًا لسهولة الإعداد والبساطة في الخطوات.

طريقة عمل المولتو بالشوكولاتة

تحضير المولتو بالشوكولاتة في المنزل يتطلب إعداد مجموعة من المكونات، وهي كالتالي: ملاعق كبيرة من الخميرة.

كيلو واحد من الدقيق.

كوب من الشوكولاتة.

كوب من اللبن.

رشة من ملح الطعام.

فانيليا سائلة.

2 ملاعق كبيرة من السكر (يفضل الناعم).

نصف كوب تقريبًا من الزبدة.

طريقة تحضير المولتو بالشوكولاتة في المنزل