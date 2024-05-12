انت الأن تتابع خبر "سر جمال شعر جارتي المغربية".. سيروم طبيعي لتطويل وتكثيف الشعر والتخلص من مشكلة التساقط من اول استعمال!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من السيدات عن الفوائد الرائعة لاستخدام السيروم الطبيعي لتحسين جودة الشعر وتعزيز نموه وكثافته حيث يتميز بقدرته على تغذية فروة الرأس وترطيب الشعر مما يساعد على تحسين حالته وتقويته واستخدامه بانتظام يمكن أن يساعد في تطويل الشعر وتكثيفه وتقليل مشاكل تساقط الشعر وظهور الفراغات.طريقة تحضير سيروم الشعر بزيت الجوجوبا

يمكنك استخدام سيروم الشعر الطبيعي كوسيلة لتطويل الشعر بشكل صحي لأنه يعمل على تغذية الشعر وإعطاءه الحيوية واللمعان

اولا مكونات السيروم:

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

ملعقة صغيرة من زيت الروزماري.

ملعقة صغيرة من زيت المريمية.

خطوات تحضير السيروم

امزجي جميع المكونات المذكورة بشكل جيد

خزني الخليط في عبوة محكمة الإغلاق للاستخدام بشكل يومي.

يمكنك رش الخليط المحضر على الشعر يوميا مما يساهم في تغذية فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر بشكل طبيعي.

وصفة أخرى لسيروم الشعر بجل الصبار وزيت الياسمين

هذه طريقة أخرى لتحضير سيروم الشعر باستخدام

مكونات طبيعية

٢ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ربع كوب من خلاصة جوز الهند.

١٠ قطرات من زيت الياسمين.

كبسولة فيتامين E.

الخطوات:

قومي بخلط جل الصبار مع خلاصة جوز الهند.

أضيفي زيت الياسمين وقطرات فيتامين E إلى الخليط.

اخلطي جميع المكونات معا.

ضعي السيروم الناتج على فروة رأسك وافركيه بلطف على فروة الرأس وجذور الشعر.

استخدمي هذا السيروم يوميا للحصول على أفضل النتائج في تغذية وتقوية الشعر.

سيروم زيت الافوكادو لشعر صحي وطويل

اكتشفي سحر زيت الأفوكادو في إطالة شعرك وإعطائه الصحة واللمعان وذلك باتباع بعض الخطوات التالية والمكونات:

٣ملاعق زيت الأفوكادو.

٣ملاعق زيت اللوز.

ملعقة زيت الأرجان.

الخطوات:

اخلطي جميع المكونات السابقة في وعاء مناسب.

قومي بتخزين الخليط في زجاجة مناسبة للاستخدام اليومي.

استخدمي السيروم يوميا على الشعر عن طريق وضع القليل من السيروم على فروة الرأس مع التدليك بلطف.

وزعي السيروم على طول الشعر واتركيه لبضع ساعات قبل شطفه أو يمكن تركه طوال الليل وغسل الشعر في الصباح.

كرري الاستخدام يوميا للحصول على أفضل النتائج في ترميم الشعر التالف وزيادة طوله.