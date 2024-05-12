انت الأن تتابع خبر احذرها فوراً.. علامات تدل أن هاتفك مخترق بالفعل احذر منها إذا وجدتها في موبايلك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقدم التكنولوجي الحالي على الرغم من عظمته وتأثيره الإيجابي إلا أن له تأثير آخر من ناحية أخرى ويجب علينا جميعًا الخوف منه وهو التأثير السلبي الذي يجعل من السهل اختراق حياتنا الشخصية ومعرفة الكثير من المعلومات الشخصية والسرية عنا وذلك بسبب الأجهزة الذكية التي نستخدمها اليوم مثل الهواتف، والهواتف على سبيل المثالي على الرغم من أنها تساعدنا في حياتنا اليومية وتنجز علينا الكثير من المهام إلا أنها قد تكون من ناحية أخرى قنبلة موقوتة لأنها عرضة لأي اختراق أو تجسس ومن ثم تصبح حياتنا الشخصية عرضة لأي شخص إليكم تلك

العلامات التي تدل على وجود تجسس على الهاتف.

3 علامات تدل أن هاتفك مخترق بالفعل احذر منها إذا وجدتها في موبايلك

3 علامات تدل أن هاتفك مخترق

هناك عدة أمور قد نقوم بها بدون أن نشعر ينتج عنها تنزيل برامج للتجسس أو الاختراق على الهاتف والتي تجعل المخترق قادر على الوصول إلى كافة المعلومات الشخصية الخاصة بنا

الموجودة على هذا الهاتف، فالكثير منا يقوم بالاحتفاظ بأرقام السر للحسابات البنكية أو الحسابات الإلكترونية الشخصية أو حتى صور شخصية والكثير من الأمور الخاصة الأخرى التي لا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها.وإذا لم تقم بأخذ كافة الاحتياطات المطلوبة للوقاية من مثل تلك الهجمات

التجسسية ستصبح حياتنا الشخصية مشاعًا للجميع، وهذه بعض العلامات التي تؤكد لكم أن هناك اختراق أو تجسس على الهاتف بالفعل:

وجود تطبيقات غير معروفة أو مألوفة على الهاتف.