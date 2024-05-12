انت الأن تتابع خبر بأسرار الأفران الكبيرة عمل الفايش الفلاحي المقرمش علي اصوله بدون زبدة هش ولونه الذهبي بطعم حكاية احلي من الجاهز!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر من من المخبوزات المقرمشة واللذيذة، حيث يتميز بمذاقه الرائع والشهي ويمكن تناوله مع الشاي في الصباح او الحليب كوجبه من وجبات الافطار الشهية واستطعنا ان نجد طريقه سهلة وبسيطة لتحضير الفايش الصعيدي في المنزل وسوف نوضح لكم طريقة تحضير من خلال المقال التالي مكونات تحضير الفايش
طريقة عمل الفايش
- 3 معالق سمسم مطحون.
- برطمان زجاجي.
- 5 حبات فلفل أسود.
- كوب حليب مغلي.
- 3 معالق دقيق.
- كوب ماء.
- 3 كوب دقيق.
مكونات الفايش
- 5 كوب ماء.
- كوب حليب.
- كوب سمسم.
- بيكنج بودر.
- فانيليا.
- كركم.
- سمنة.
- دقيق.
- ملح.
- كوب سكر.
طريقه التحضير
- اولا نقوم بتحضير الخميرة وذلك عن طريق إحضار برطمان الزجاج النظيف.
- قومي بوضع به السمسم وخمس حبات الفلفل الاسود والحليب الساخن.قومي بغلقه جيدا وغطيه جيدا واتركيه لمدة 24 ساعة.
- في حالة تمام خمرها ضعي عليه 3 معالق دقيق وغطيها مرة أخرى واتركيها لمدة ساعتين.
- أفتحي البرطمان وفرغيه في وعاء مناسب.
- أخرجي بعد ذلك الخمس حبات من الفلفل.
- أضيفي 3 كوب من الدقيق.
- قومي بالعجن مع إضافة الماء بشكل تدريجي حتى تحصلي على عجينة مثل قوام الزلابيا.
- غطيها واتركيها لمدة ساعتين حتى تختمر.
- أحضري وعاء أخر وضعي به 5 كوب ماء وكوب الحليب وكوب من السمسم المحمص و ملعقة من البيكنج بودر
- ومعلقة الكركم والسكر وكوب السمن و2 معلقة من الفانيليا .
- ضعي عليهم 3 كيلو من الدقيق مع معلقتين من الملح.
- قومي بالعجن حتى تحصلي على عجينة طرية.
- أضيفي كوب اخر من السمن.
- أتركيها حتى تختمر لمدة ساعتين.
- قومي بتشكيل الفايش.
- وضعيه في صواني مدهونة بالسمنة.
- اتركيه حتى يختمر ويتضاعق حجمه.
- أشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- قومي بتسويته عندما يأخذ لون قومي بإشعال المشواه حتى يأخذ لون من أعلى.
- أخرجيه من الفرن وقومي بقلبه وفردي الفايش على ملايا كبيرة.
- قومي بتحميص الفايش عن طريق وضعه في الصينية مرة أخرى وأدخليه في الفرن على درجة حرارة 140 درجة.
- أخرجيه وفرديه مرة أخرى على ملايا.
- أتركيه تحت مروحة حتى يتم تهويته بشكل جيد.
- قدميه للجميع بالهناء والشفاء.