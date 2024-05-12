انت الأن تتابع خبر بأسرار الأفران الكبيرة عمل الفايش الفلاحي المقرمش علي اصوله بدون زبدة هش ولونه الذهبي بطعم حكاية احلي من الجاهز!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر من من المخبوزات المقرمشة واللذيذة، حيث يتميز بمذاقه الرائع والشهي ويمكن تناوله مع الشاي في الصباح او الحليب كوجبه من وجبات الافطار الشهية واستطعنا ان نجد طريقه سهلة وبسيطة لتحضير الفايش الصعيدي في المنزل وسوف نوضح لكم طريقة تحضير من خلال المقال التالي مكونات تحضير الفايش

طريقة عمل الفايش

3 معالق سمسم مطحون.

برطمان زجاجي.

5 حبات فلفل أسود.

كوب حليب مغلي.

3 معالق دقيق.

كوب ماء.

3 كوب دقيق.

مكونات الفايش

5 كوب ماء.

كوب حليب.

كوب سمسم.

بيكنج بودر.

فانيليا.

كركم.

سمنة.

دقيق.

ملح.

كوب سكر.

طريقه التحضير