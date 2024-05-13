بوتكس طبيعي وفيلر سحري.. صابونة لبان الذكر لتبييض البشرة 5 درجات وشد التجاعيد والتخلص من الكلف والحبوب هتنوري زي ملكات الجمال!!

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رياض - احمد صلاح - تعد صابونة لبان الذكر واحدة من أهم المنتجات التي يتم استخدامها في تفتيح البشرة والتخلص من الجلد الميت وتنعيم البشرة بشكل طبيعي حيث أنها تحتوي على مجموعة من المكونات الطبيعية التي لها نتيجة فعالة في التخلص من مشاكل البشرة دون الاحتياج إلى الاستخدام المواد الكيميائية التي قد تكون ضارة على البشرة في بعض الأحيان، ولمعرفة كيفية عمل صابونة الذكر يمكنكم متابعة المقال التالي.

بوتكس طبيعي.. صابونة لبان الذكر لتبييض البشرة 5 درجات وشد التجاعيد والتخلص من الكلف والحبوب هتنوري زي ملكات الجمال



كيفية عمل صابون لبان الذكر

يمكنكم عمل صابون لبان الذكر في المنزل دون الاحتياج إلى شرائها من خلال استخدام مجموعة من المكونات البسيطة التي يتم شراؤها من عند العطار بأسعار مناسبة للجميع، وتتمثل المكونات وطريقة التحضير في الآتي:



المكونات:

5معالق من لبان الذكر المفروم.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين من زيت اللافندر.

صابونة جلسرين مبشورة.

طريقة التحضير:

يتم تحضير صابونة لبان الذكر لتفتيح البشرة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الهامة والمتمثلة في الآتي:

نحضر وعاء ونضع لبان الذكر المفروم مع صابونة الجلسرين والنشا ونقلب جيداً حتى التجانس.

في إناء آخر يتم وضع الزيوت الطبيعية من زيت جوز الهند وزيت اللافندر ونضعهم على حمام مائي ساخن على نار متوسطة حتى يسخن الخليط.

نقوم بصب خليط الزيوت على خليط لبان الذكر وصابون الجلسرين والنشا ونقلبهم جيداً.

نقوم بالعمل حمام نائي ساخن للخليط مع التقليب حتي الخصول على خليط خالي من جميع التكتلات على شكل كريمي.

نترك الخليط حتى يهدأ ثم نقوم بإحضار قالب السيليكون ونضع الخليط بداخله.

نقوم بوضع القالب في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتجمد الصابونة.

هذا تكون الصابونة جاهزة للاستخدام.

يفضل استخدام الصابونة بشكل يومي لتفتيح البشرة والتخلص من مشاكل الوجه.



فوائد صابونة لبان الذكر

تحتوي صابونة لبان الذكر على مجموعة من الفوائد الهامة والمتمثلة في الآتي: