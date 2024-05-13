انت الأن تتابع خبر "حرب وشيكة جدا"... ليلى عبد اللطيف تحذر المصريين من كارثة وشيكة ...وموعدها صار على الأبواب ..تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت العرافة ليلى عبد اللطيف المواطنين من مغادرة منازلهم بسبب تصاعد الاضطرابات السياسية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقعت كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات والجفاف والأمراض الجديدة. توقعت عبد اللطيف السلام في السودان بعد معاناة، وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب الأحداث البارزة.

كما تنبأت بحدوث كوارث اقتصادية مثل الكوارث الاقتصادية التي تنبأت بها إيلون ماسك وبورصة اليورو والدولار.

كما توقعت استمرار الاضطرابات السياسية والتغييرات الحكومية وتصاعد التوترات الأمنية والهجمات الإرهابية، وحثت الناس على الفرار من المناطق المشبوهة.