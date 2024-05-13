انت الأن تتابع خبر مقيم في السعودية يزوج ابنته الحسناء لأربعة شباب سعوديين بربع مليون ريال وفي ليلة دخلتها حدثت المفاجئة التي اصابت الشباب بالهستيريا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعاد ناشطون سعوديون تداول قصة ”احتيال“ طريفة تورط فيها مقيم وأربعة مواطنين سعوديين في بريدة.

حيث استولى المقيم على 200 ألف ريال من المواطنين بعد أن وعدهم بالزواج من ابنته مقابل مهر قدره 50 ألف ريال.

ومكث المقيم في بريدة أربعة أشهر، وسمح للخاطب برؤية ابنته ثم طلب 50 ألف ريال مهراً وتجهيز الزوجة قبل عقد النكاح. وغادر الجاني المملكة بعد جمع المبلغ وهرب إلى الأردن، حيث استعد لتوكيل محامٍ لاسترداد المبلغ من الخاطب، وقد تم القبض عليه بعد ذلك.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الحادثة، حيث أشار ناشطون إلى أن جمال ابنة السارق وكبر سن الخاطبين، هما العاملان اللذان دفعاه إلى ارتكاب الجريمة.