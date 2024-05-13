"لو عامل دايت ونفسك في بان كيك تعالي".. الذ واسرع طريقة عمل بان كيك صحي بدون دهون وبدون سكريات!!

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رياض - احمد صلاح - اذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا وترغب في تناول حلوة خفيفة ولكن بدون سكر أو دهون بشكل عام يمكنك تجربة وصفة بان كيك صحى التي سوف نطرحها بشكل خاص لكم اليوم في مقالنا، و هذه الوصفة تكون خالية من الدهون والسكر وليس لها تأثير على وزنك ولا على سعراتك اليومية فقط كل ما تحتاجه هو مكونات بسيطة للغاية توجد في متناول يدك في المنزل وعليك متابعة الخطوات بعناية لتحضير البان كيك المميز في ثواني.

طريقة عمل بان كيك صحي

وصفة بان كيك صحي بدون دهون

المكونات :

إليك القائمة المثالية لمكونات بان كيك صحي خالي من الدهون والتي ستجدها جميعًا في متناول يدك في المنزل:

عدد 2 حبة موز

2 بيضة

كوب من الشوفان

ملعقة صغيرة من الخميرة

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

رشة صغيرة من الملح

2 باكيت من سكر الستيفيا

طريقة عمل بان كيك صحي

طريقة عمل بان كيك صحي

طريقة تحضير بان كيك صحي بدون دهون