انت الأن تتابع خبر "لو عامل دايت ونفسك في بان كيك تعالي".. الذ واسرع طريقة عمل بان كيك صحي بدون دهون وبدون سكريات!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - اذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا وترغب في تناول حلوة خفيفة ولكن بدون سكر أو دهون بشكل عام يمكنك تجربة وصفة بان كيك صحى التي سوف نطرحها بشكل خاص لكم اليوم في مقالنا، و هذه الوصفة تكون خالية من الدهون والسكر وليس لها تأثير على وزنك ولا على سعراتك اليومية فقط كل ما تحتاجه هو مكونات بسيطة للغاية توجد في متناول يدك في المنزل وعليك متابعة الخطوات بعناية لتحضير البان كيك المميز في ثواني.
طريقة عمل بان كيك صحي
- وصفة بان كيك صحي بدون دهون
المكونات :
- إليك القائمة المثالية لمكونات بان كيك صحي خالي من الدهون والتي ستجدها جميعًا في متناول يدك في المنزل:
- عدد 2 حبة موز
- 2 بيضة
- كوب من الشوفان
- ملعقة صغيرة من الخميرة
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة
- رشة صغيرة من الملح
- 2 باكيت من سكر الستيفيا
- طريقة عمل بان كيك صحي
- طريقة عمل بان كيك صحي
طريقة تحضير بان كيك صحي بدون دهون
- الخطوات التالية سوف تساعدك في صناعة بان كيك صحى في ثواني معدودة:
- قبل البدء استخدمى الخلاط أو الكبة لتحضير الخليط وقطعي الموز إلى قطع وضعيه في الكبة ويفضل أن يكون الموز ناضجًا قليلاً حيث يكون لونه أسود.
- كسرى البيضتين وضعيهم مع الموز في الكبة وبعد ذلك ضيفي لهم كوب الشوفان ومسحوق الخميرة والقرفة والملح.
- و يمكنك أيضًا إضافة باكيتين من سكر الستيفيا للحصول على الطعم المحلى ولكن هذا اختياري.
- امزجى جميع المكونات جيدًا حتى تصبح متماسكة وممزوجة بشكل جيد. إذا كان الخليط خفيفًا وضعي بعض الشوفان حسب الحاجة وإذا كان ثقيلًا وضيفي الماء حسب الحاجة دون استخدام الحليب.
- سخنى مقلاة غير لاصقة وضع فيها نقطتين من الزيت و صبى الخليط على شكل دوائر وانتظر حتى يصبح لونه ذهبيًا ثم قلبيه على الجانب الآخر وبهذه الطريقة ستكون فطائر بان كيك اللذيذة جاهزة للاستمتاع بها.