انت الأن تتابع خبر هتقعد طازة طول السنة ومش هتخرب.. ملعقة سحرية لتخزين الشبت والبقدونس والكزبرة في الثلاجة لشهور طويلة دون تغيير في طعمها ولونها هتفضل فريش!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع دخول الصيف وارتفاع درجة حرارة الجو، يقل زراعة الخضروات مثل الشبت والكزبرة، لأن مثل هذه الخضروات لا تنمو بشكل جيدًا، لأنها تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة، ولهذا السبب نلاحظ انتشار الخضروات بكثرة في فصل الشتاء، وتقل مع بداية الصيف، ولذلك تقوم معظم النساء بتخزين الشبت في الفريزر، لكي تكون متوفرة لديها باستمرار، لأنه من المعروف أن هذه الخضروات التي لا غنى عنها في أي منزل،

لأنها تستخدم في معظم الوصفات اليومية، لمعرفة التفاصيل وطريقة التخزين ابقوا معنا.

هتقعد طازة طول السنة.. ملعقة سحرية لتخزين الشبت والبقدونس والكزبرة في الثلاجة لشهور طويلة دون تغيير في طعمها ولونها هتفضل فريش

تخزين الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء في الثلاجة

توجد أكثر من طريقة لتخزين الشبت والبقدونس، ولكن الكثير منهن يعانون من تغيير لونها، حيث تتحول من اللون الخضراء إلى السوداء، كما أنها تقوم بتنزيل مياه كثيرة، وبالتالي عندما يتم وضعها على الطعام يتغير طعمه ويتغير لونه أيضًا، ولهذا السبب يرغبن

في الحصول على وصفة جديدة للتخزين هذه الأنواع، ولكن الطريقة التي سوف نقدمها لكم جديدة، كما أنها تحافظ على كل الفوائد التي توجد في الخضروات، ومن أجل إتمام عملية التخزين، وتتمثل المكونات:حزمة من البقدونس، والشبت، والكزبرة الخضراء.

كما يمكنك مضاعفة الكمية على حسب الرغبة.

ورق استريتش.

علب بلاستيك.

خطوات تخزين الشبت والبقدونس والكزبرة في الثلاجة