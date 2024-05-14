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رياض - احمد صلاح - كريم النشا وورق الغار هو من أروع الكريمات على الإطلاق وللتي ينصح بها الكثير من خبراء التجميل، لما يحتويه على فوائد كثيرة حيث أنه يعمل على تفتيح البشرة بطريقة فعالة للغاية، بالإضافة إلي أنه يزيل التجاعيد ويساعد في توحيد لون البشرة، بالإضافة إلي أنه يعمل على ترطيب البشرة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات، ويعالج الحبوب وآثارها.سر في الورقة الخضراء لازم تعرفه.. نبتة طبيعية هتخلصك من الشيخوخة وتعيد لك مظهرك الشبابي

كريم النشا وورق الغار

يمكنك تحضير كريم النشا وورق الغار للتخلص من التجاعيد، وذلك من خلال توفير المكونات التالية، وهي تكون كالتالي:كوب واحد مغلي من ورق الغار.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.

3 نقط من زيت الزيتون.

3 نقط من زيت القرنفل.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير الوصفة من خلال الاتباع للخطوات التالية، وهي تكون كالتالي:

قم بإحضار وعاء وضع فبه مغلي ورق الغار، وأضف له النشا، ومن ثم قلب كافة المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح متجانسة.

قم بوضع الخليط على نار هادئة كثيراً، ويجب أن نقوم بتقليب كافة المكونات مع بعضها البعض.

أرفع الوعاء من على النار، واتركه حتى يهدأ.

قم بإضافة كلا من الفازلين وزيت الزيتون، وأضف زيت القرنفل لهم، وقلب كافة المكونات مع بعضها حتى يصبح الخليط كريمي.

قم بوضع الكريم في علبة نظيفة، واتركه لمدة ربع ساعة في الثلاجة حتى يصبح كريمي.

كريم النشا وورق الغار

كريم النشا وورق الغار

طريقة الاستخدام