انت الأن تتابع خبر “ارتفاع بقيمة 1000 جنيه للطن”.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأثنين 13 مايو في السوق المصري!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشغل بال الكثير من المواطنين أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية، لأنها تمثل اهتمام الكثير من الناس من أجل اتخاذ قرار بشأن البناء أو استثمار الأموال، وقد شهدت أسعار مواد البناء استقرار في الفترة الماضية، وياتي ذلك بسبب استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، فالوقت مناسب لشراء الحديد والاسمنت اليوم في مصر وحسن استغلال الفرصة، ومن المعروف أن استثمار في الحديد يعيد عليك بالنفع والربح، ومن يريد البناء فالوقت مناسب لاجراء ذلك، ونستعرض معكم اليوم خلال موقعنا الإخباري المتميز أسعار الحديد ومواد البنار

اليوم الاثنين 13من شهر مايو لعام 2024.