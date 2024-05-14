انت الأن تتابع خبر “ارتفاع بقيمة 1000 جنيه للطن”.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأثنين 13 مايو في السوق المصري!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يشغل بال الكثير من المواطنين أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية، لأنها تمثل اهتمام الكثير من الناس من أجل اتخاذ قرار بشأن البناء أو استثمار الأموال، وقد شهدت أسعار مواد البناء استقرار في الفترة الماضية، وياتي ذلك بسبب استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، فالوقت مناسب لشراء الحديد والاسمنت اليوم في مصر وحسن استغلال الفرصة، ومن المعروف أن استثمار في الحديد يعيد عليك بالنفع والربح، ومن يريد البناء فالوقت مناسب لاجراء ذلك، ونستعرض معكم اليوم خلال موقعنا الإخباري المتميز أسعار الحديد ومواد البنار
اليوم الاثنين 13من شهر مايو لعام 2024.
- “ارتفاع بقيمة 1000 جنيه للطن”.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأثنين 13 مايو في السوق المصري
- سعر الحديد اليوم الأثنين من شهر مايو
- يسجل سعر طن الحديد الاستثماري 41512 جنيه.
- يسجل سعر طن الحديد الاستثماري ارتفاع قدره 1446 جنيها عن الأسعار المسجلة الثلاثاء.
- يسجل سعر طن حديد عز نحو 42867 جنيه.
- يسجل سعر طن حديد عز ارتفاع قدره 1255 جنيها عن الأسعار المسجلة الثلاثاء.
- يسجل سعر طن حديد السويس يسجل 39000 جنيه.
- يسجل سعر طن حديد المراكبى بقيمة 41000 جنيه.
- يسجل سعر طن حديد بشاى يسجل 41000 جنيه.
- يسجل سعر طن حديد العشري يسجل 37.500 جنيه.
- يسجل سعر طن حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيه.أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 13مايو 2024 في مصر
- يسجل سعر طن أسمنت الرمادى 2262 جنيه.
- يسجل سعر طن أسمنت الرمادى ارتفاع قدره 131 جنيه.
- يسجل سعر طن أسمنت النصر 2020 جنيه.
- يسجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2080 جنيه.
- يسجل سعر طن أسمنت العسكرى 1950 جنيه.
- يسجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2050 جنيه.
- يسجل سعر طن أسمنت السويس 2050 جنيه.
- عاجل.. هبوط حاد يضرب أسعار الحديد اليوم "وعز يصل لرقم غير متوقع" انتهزوا الفرصة
- عاجل.. هبوط حاد يضرب أسعار الحديد اليوم “وعز يصل لرقم غير متوقع” انتهزوا الفرصة
- رسوم النقل والضريبة
- يتم إضافة إلى تلك الأسعار قيمة تترواح ما بين 1000 : 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك.
- يتم إضافة بين 100 : 200 جنيه ليصل إلى المستهلك ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على أسعار الأسمنت ليصل إلى المستهلك.