هل تبحث عن طريقة لإثارة شريكك وإعادة الشغف إلى غرفة نومك... إليك هذه الخلطة الجبارة ...تفاصيل ساخنة !

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رياض - احمد صلاح - سرّ زيت القرنفل لتقوية وتنعيم وفرد شعرك!

هل تعانين من شعر ضعيف ومتقصف؟

هل تبحثين عن حلّ طبيعي فعال لتحسين صحة شعرك وجعله أكثر نعومة وانسيابية؟

إليكِ وصفة زيت القرنفل السحرية!

يُعدّ زيت القرنفل من الزيوت الطبيعية الغنية بالعديد من الفوائد للشعر،

فمحتواه من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات يجعله مثاليًا لتقوية فروة الرأس وتنظيفها،

ومعالجة مشاكل القشرة، وزيادة ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة.

وت إليكِ طريقة تحضير وصفة زيت القرنفل لتقوية وتنعيم وفرد شعرك:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من أي زيت عطري مُحبّب لديكِ (لإضافة رائحة جميلة).

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات في وعاء متوسط الحجم ذي غطاء محكم.

حفظي الخليط في الثلاجة لمنعه من التلف.

قبل الاستحمام بساعة، خذي كمية قليلة من الخليط ودلكي بها فروة رأسك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بالشامبو المخصص لكِ.

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