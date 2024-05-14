انت الأن تتابع خبر "ستنهدم بيوتكم اسمعوا نصيحتي هذه المرة قبل الكارثة والندم".. سيدة الفلك ليلى عبد اللطيف ترعب الجمهور بتوقعاتها الجديدة وتكشف موعد تحققها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارعبت سيدة التوقعات الجمهور مجدداً بتوقعاتها الجديدة والتي قالت من خلالها أن على الجميع أستماع نصيحتها هذه المرة قبل الندم.وكشفت ليلى عبد اللطيف أن العديد من البيوت ستنهدم من شدة الكوارث، الأمر الذي اثار الرعب خصوصا بعد تحقق توقعاتها الأخيرة.

وتوقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

وحذرت ليلى عبد اللطيف من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

ليلى عبد اللطيف قالت أن موعد حدوث الكارثة قد بدأ باضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات ارهابية وعلى الجميع الهروب من المناطق المشبوهة.

وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.