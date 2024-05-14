انت الأن تتابع خبر "تناول مشروب لبان الذكر على الريق يومياً".. وسترى بنفسك المعجزة التي ستحدث لجسمك!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحضير سيروم لبان الدكر بالكولاجين والبوتكس الطبيعي لوجه مشدود وناصع البياض العناية بالبشرة يعتبر من العادات الجمالية الأساسية التي تساعد بشكل أساسي في الحفاظ على نضارتها، وفي عالم العناية بالبشرة، يأتي سيروم لبان الدكر الطبيعي كخيار ممتاز للحصول على وجه مشدود وناصع البياض، ويعتبر لبان الدكر من المكونات الطبيعية الثمينة التي تستخدم في العناية بالبشرة، حيث يحتوي على مضادات للأكسدة وله خصائص ترطيب فائقة، يقدم سيروم لبان الدكر الطبيعي فوائد كثيرة للبشرة، فهو يعمل على شد البشرة وتحسين مرونتها، مما يساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.
مكونات سيروم لبان الدكر
- بولة نظيفة ومتوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة من مستخلص لبان الدكر (الكولاجين)، وتكون مكونات تحضيره كالتالي:
- 2 ملعقة كبيرة من لبان الدكر.
- ماء مغلي، كوب صغير.
- ملعقة كبيرة من جيل بذور الكتان (البوتكس الطبيعي)، ومكوناته هي:
- 2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.
- كوب من الماء، وعاء صغير يوضع على النار.
- ملعقة كبيرة واحدة من جيل الصبار الطبي.ملعقة كبيرة واحدة من جيل الصبار الطبي.
- ملعقة صغيرة من زيت لبان الدكر.
- ربع ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E، يمكن استبداله بكبسولة 1000 أو كبسولتين 400.
- طريقة تحضير سيروم لبان الدكر في المنزللتحضير مستخلص لبنا الدكر، قومي بوضع لبان الدكر في كوب صغير ثم ضيفي عليه الماء المغلي وقلبه جيداً، قومي بتغطيته لمدة 24 ساعة، ثم صفيه جيداً لتحصلي على مستخلص لبان الدكر الكولاجين البيور.