انت الأن تتابع خبر "تتسبب بأتلاف الكلى فورا".. مادة موجودة في جميع البيوت وتستخدم فيها الأطعمة تعرف عليها واحذر منها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكلى من أعضاء الجسم المهمة التي يجب أن نحافظ عليها بشتى الطرق حيث انه يمكن الابتعاد عن أطعمة يمكن أن تدمر الكلى.وتؤدي الى اصابة العديد من الامراض لجميع الأشخاص لذلك فإن الملح من الأطعمة التي تدمر الكلى فهي سلاح ذو حدين بالرغم من انه يعطي نكهة للطعام إلا أنه الافراط في استخدامه يؤدي الى تدمير الكليتين وله أضرار متعددة وخطيرة على الجسم سوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية.

اضرار الملح على الكليتين