انت الأن تتابع خبر"انهيار اقتصادي وانقلاب الجيش على الحكومة": ليلى عبد اللطيف ترسم صورة قاتمة لمستقبل هذه الدولة العربية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طلقت العرافة ليلى عبد اللطيف تحذيرات قوية للمواطنين، داعيةً إياهم إلى توخي الحذر واتخاذ خطوات استباقية في ظل تصاعد الأزمات العالمية.

وتضمنت تحذيراتها:

مخاطر جمة:

حذرت عبد اللطيف من احتمالية مغادرة المنازل بسبب تصاعد الاضطرابات السياسية واستمرار الحرب في أوكرانيا، مع توقعات بحدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات والجفاف والأمراض الجديدة.

أمل وخوف:

توقعت عبد اللطيف تحقيق السلام في السودان بعد فترة من المعاناة، بينما أشارت إلى بوادر حرب أهلية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأحداث الجارية.

أزمات اقتصادية:

حذرت عبد اللطيف من كوارث اقتصادية تشبه تلك التي تنبأ بها إيلون ماسك، مع تأثيرات محتملة على بورصتي اليورو والدولار.

اضطرابات وتوترات: