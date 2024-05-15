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رياض - احمد صلاح - الخصيني يكشف اخيراً بداية فصل الصيف فلكياً.. وتحذير هام من موجة حر حارقة
بداية فصل الصيف فلكيًا وأرصاديًا حسب الباحث عبدالعزيز الحصيني
في تحديث هام للمهتمين بالطقس والمناخ،
- كشف الباحث عبدالعزيز الحصيني عن مواعيد مختلفة لبداية فصل الصيف وفقًا للمعايير الفلكية والأرصاد الجوية.
تواريخ بداية فصل الصيف
بداية الصيف وفقًا لعلم الأرصاد الجوية:
- السبت 24 ذي القعدة 1445هـ، الموافق الأول من يونيو.
- يُلاحظ أن علم الأرصاد يعتمد على معايير خاصة تختلف قليلاً عن الحسابات الفلكية.
البداية الفعلية لظهور أنواء الصيف:
- الجمعة واحد ذي الحجة 1445هـ، يوافق 7 يونيو.
- هذه الملاحظة تأتي من التقليد العربي في متابعة أنواء الصيف والتغيرات المناخية الملحوظة.
بداية الصيف فلكيًا بتعامد أشعة الشمس:
- الجمعة 15 ذي الحجة 1445هـ، الموافق 21 يونيو.
- هذه الظاهرة تحدث عندما تتعامد أشعة الشمس مباشرة على مدار السرطان، ما يمثل الانقلاب الصيفي فلكيًا.
التأثير المناخي
- بداية الصيف ترافقها عادة ارتفاع في درجات الحرارة وتغير في أنماط الطقس.
- تكون هذه الفترة مهمة خصوصًا للمزارعين والقطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على تغيرات الموسم.
- الفهم الجيد لتوقيت هذه التغيرات يساعد في التخطيط الأفضل للأنشطة الخارجية والتجهيز لمواجهة الحر.