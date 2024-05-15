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الخصيني يكشف اخيراً بداية فصل الصيف فلكياً.. وتحذير هام من موجة حر حارقة

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رياض - احمد صلاح - الخصيني يكشف اخيراً بداية فصل الصيف فلكياً.. وتحذير هام من موجة حر حارقة
بداية فصل الصيف فلكيًا وأرصاديًا حسب الباحث عبدالعزيز الحصيني

في تحديث هام للمهتمين بالطقس والمناخ،

  • كشف الباحث عبدالعزيز الحصيني عن مواعيد مختلفة لبداية فصل الصيف وفقًا للمعايير الفلكية والأرصاد الجوية. 

تواريخ بداية فصل الصيف

بداية الصيف وفقًا لعلم الأرصاد الجوية:

  • السبت 24 ذي القعدة 1445هـ، الموافق الأول من يونيو.
  • يُلاحظ أن علم الأرصاد يعتمد على معايير خاصة تختلف قليلاً عن الحسابات الفلكية.

البداية الفعلية لظهور أنواء الصيف:

  • الجمعة واحد ذي الحجة 1445هـ، يوافق 7 يونيو.
  • هذه الملاحظة تأتي من التقليد العربي في متابعة أنواء الصيف والتغيرات المناخية الملحوظة.

بداية الصيف فلكيًا بتعامد أشعة الشمس:

  • الجمعة 15 ذي الحجة 1445هـ، الموافق 21 يونيو.
  • هذه الظاهرة تحدث عندما تتعامد أشعة الشمس مباشرة على مدار السرطان، ما يمثل الانقلاب الصيفي فلكيًا.

التأثير المناخي

  • بداية الصيف ترافقها عادة ارتفاع في درجات الحرارة وتغير في أنماط الطقس.
  • تكون هذه الفترة مهمة خصوصًا للمزارعين والقطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على تغيرات الموسم.
  • الفهم الجيد لتوقيت هذه التغيرات يساعد في التخطيط الأفضل للأنشطة الخارجية والتجهيز لمواجهة الحر.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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