"هذه طريقة تنظيف الأواني المحترقه وتلميعها".. انسي سوادها مرة تانية بمكونات وخطوات سهلة وسريعة!!

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رياض - احمد صلاح - تعد الأواني المحترقة من ضمن الأشياء التي تزعج جميع الفتيات وربات المنازل وذلك لأن لونها مزعج كما أنهم يواجهون بعض الصعوبات أثناء تنظيفها بالمنظفات الصناعية ولا تعود إلى حالها السابق، ونظرا للمعاناة التي تعانيها السيدات أثناء تنظيف تلك الأواني فقد لجأ بعضهم إلى شبكة الإنترنت لمعرفة أفضل الطرق والمكونات التي تقضي على جميع الأوساخ والحروق الملتصقة في الأواني بشكل نهائي.

طريقة تنظيف الأواني المحترقه وتلميعها وانسي سوادها مرة تانية بمكونات وخطوات سهلة وسريعة

الخل وصودا الخبز لتنظيف الأواني المحترقة

المكونات:

عدد2 ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ربع كوب من الخل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام:

في بادئ الأمر ستحتاجين إلى إحضار الإناء المحروق حتى تضعي به ربع كوب الخل.

ويجب أن تتأكدي من غمر المناطق المحروقة بالخل.

وبعد ذلك ضعي الإناء على النار وانتظري حتى يغلي ثم اطفئي النار واتركي الخل يبرد قليلا.

وبعد ذلك أضيفي عدد 2 ملعقة كبيرة من صودا الخبز على الخل وانتظري حتى يحدث فوران.

انتظري قليلا حتى يهدأ الفوران ثم ابدأي في غسل الإناء وفركه بواسطة فرشاة خشنة وستلاحظين إزالة الحروق والأوساخ بشكل نهائي.

وصفة التكلس لتنظيف الأواني المحترقة

المكونات:

مقدار قليل من كريم التكلس (مادة بيضاء شبيهه بكربونات الصوديوم).

مقدار قليل من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

في بادئ الأمر اخلطي كريم التكلس مع القليل من الماء في طبق عميق.

ثم أحضري الإناء المحروق وضعي الخليط عليه.

تأكدي من غمر الأماكن المحترقة بالخليط ثم استخدمي فرشاة خشنة الملمس واغسلي الإناء.

وبعد ذلك اغسلي الإناء بالماء ثم جففيه جيدا بقطعة قماش جافة وستلاحظين الفرق على الفور.

وصفة التكلس وصودا الخبز لتنظيف الأواني السوداء

المكونات:

لتر واحد من الماء.

ربع كوب من صودا الخبز.

عدد 2 ملعقة كبيرة كريم التكلس.

طريقة التحضير والاستخدام: