انت الأن تتابع خبر فاكهه الفقراء تزرع بكثرة بالاردن. تقضى على التهاب وقرحة المعدة في 5 أيام وتمنع ارتفاع السكر وتعتبر الحل الأمثل لعلاج هشاشة العظام وفقرالدم!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعرف التوت في الأردن، خاصةً في محافظة السلط، بأنه "فاكهة الفقراء" نظرًا لسعره المنخفض مقارنةً بدول العالم الأخرى، ويُزرع بكميات كبيرة.

يتميز التوت البري

المزروع هناك بغناه بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين سي والألياف، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا هامًا في مقاومة الأمراض.

ومن الفوائد الصحية للتوت البري،

أنه يسهم في الوقاية من فقر الدم، حيث يُساعد فيتامين سي الموجود في التوت المجفف على تحسين امتصاص الجسم للحديد. كما أنه يُعزز الدورة الدموية عبر تحسين مرونة الشرايين، مما يُساعد على خفض ضغط الدم وتعزيز الطاقة والوظيفة الإدراكية. وبالإضافة إلى ذلك، يُساهم في تقوية العظام نظرًا لاحتوائه على نسب عالية من البوتاسيوم، ويُعتبر فعالًا في التخفيف من قرحة المعدة بالتعاون مع المضادات الحيوية لمكافحة بكتيريا الملوية البوابية.

علاوة على ذلك،

يحظى التوت البري بأهمية في الحماية من الأمراض المختلفة مثل أمراض القلب والسرطان، حيث يُقلل من الكوليسترول الضار ويبطئ نمو الأورام. كما يُساهم في دعم صحة الأمعاء من خلال تعزيز بكتيريا الأمعاء المفيدة ويُساعد على منع الإمساك. إضافة إلى ذلك، يُعتبر فيتامين سي الذي يحتويه التوت عاملاً مهمًا في دعم المناعة وصحة الجلد والشفاء بشكل عام.

تعود زراعة التوت