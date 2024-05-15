انت الأن تتابع خبر وداعاً لجرعات الأنسولين اليومية... عشبة بسيطة تضبط معدل الجلوكوز وتخفض السكر في الدم بشكل فوري مذهل.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرتبط تطور مرض السكري بانخفاض إنتاج هرمون الإنسولين أو تقلص كفاءة الجسم في استخدامه، مما يؤدي إلى تجمع السكر في الدم.

يعد الإنسولين هرمونا حيويا

مسؤولا عن تنظيم مستويات السكر في الدم ويساعد على نقل جزيئات الجلوكوز إلى الخلايا لتخزينها أو استخدامها في توليد الطاقة.

يشار إلى أن بعض الأعشاب تلعب دوراً مهماً في دعم صحة مرضى السكري بتعزيز فقدان الوزن وخفض مستوى السكر في الدم، ومنها:

1- القرفة:

تعمل القرفة على خفض معدل السكر في الدم وتحفيز عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى زيادة معدل حرق الدهون.

2- الزنجبيل:

يعمل الزنجبيل على تنظيم معدل السكر في الدم بفضل المركبات المضادة للأكسدة والالتهاب. كما يساعد على تحسين الهضم وزيادة حركة الأمعاء وكبح الشهية، مما يسهم في فقدان الوزن الفعال.

3- الكركم:

يساهم الكركم، الذي يحتوي على مركب الكركمين وخصائص مضادة للأكسدة والالتهاب، في خفض مستوى السكر والحفاظ على صحة القلب، ويعزز الحماية من ارتفاع السكر في الدم ويكافح السمنة.

4- الكاري:

يحتوي الكاري على معادن طبيعية تساعد في تنظيم معدل الجلوكوز في دم مرضى السكري ويؤثر على عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، مما يعزز حرق الدهون.

5- الحلبة: