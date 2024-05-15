انت الأن تتابع خبر جدل في السعودية بسبب ساعة ولي العهد المصنوعة من الياقوت النادر.. سعرها رقم فلكي.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اهتمامًا بارزًا بالساعات الفاخرة، مما يضعه ضمن قائمة أكثر الشخصيات السياسية أناقة في العالم. من بين تلك الساعات نجد أنه يمتلك عدة قطع نادرة وفاخرة تضم موديلات من Hublot وAudemars Piguet وغيرها.

فعلى سبيل المثال، يعتبر الأمير بن سلمان من المعجبين بساعة Hublot Big Bang Unico التي صُممت من الياقوت ويصل سعرها إلى 70 ألف دولار أميركي. في حين يفوق سعر ساعة Hublot Big Bang Tourbillon الـ 90 ألف دولار.

بالإضافة إلى ذلك، شوهد ولي العهد يرتدي ساعة Audemars Piguet من مجموعة "رويال اوك سكيليتون"، والتي يتجاوز سعرها 35 ألف دولار. ومن المثير للإعجاب أنه يمتلك أيضًا ساعة فريدة من نوعها صُنعت بعدد محدود لا يزيد عن 300 قطعة وهي مستوحاة من تسمية طريق مونتوك في جزيرة لونغ ايلند بنيويورك.

هذه المجموعة الراقية تؤكد على ذوقه الرفيع وشغفه بالتفاصيل الدقيقة والفخامة، مما يجعل إطلالاته دائماً محط أنظار وتقدير، سواء في المناقشات السياسية أو المحافل الدولية.