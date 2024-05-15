انت الأن تتابع خبر وصفة شهيه وسهلة لعمل فطائر قطنية بالطاسة بدون خميرة ولا حليب بنكهة رائعة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعد فطائر الطاسة خيارًا شهيًا واقتصاديًا للأمهات اللاتي يبحثن عن وجبات سريعة التحضير لأطفالهن، إذ تتميز بأنها لا تتطلب سوى مكونات بسيطة مثل الدقيق والماء. تقدم هذه الفطائر كوجبات سريعة للإفطار أو العشاء ويمكن تعزيزها بحشوات مختلفة مثل الخضروات أو الجبن المتوفرة في المنزل.

لتحضير فطائر قطنية خالية من البيض والحليب والخميرة، يحتاج الشخص إلى جمع نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول، كوبين من الماء البارد، ملعقة من الملح، ملعقتين صغيرتين من السكر الأبيض، قليل من الفلفل الأسود، نصف ملعقة صغيرة من الزعتر، وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

تبدأ العملية بمزج الدقيق، الملح، السكر، الفلفل الأسود، والزعتر في طبق بلاستيكي كبير. ثم يضاف الماء تدريجيًا مع زيت الزيتون ويخلط المزيج جيداً.

بعد ذلك، يُعجن الدقيق على سطح مرشوش بالدقيق لمدة 10 دقائق للحصول على عجينة متجانسة. تغطى العجينة وتترك لترتاح في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. ثم تقطيع العجين إلى كرات وتفرد كل كرة لتصبح جاهزة للطهي.

تُطهى الفطائر في طاسة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، وتحتاج كل جانب إلى حوالي ثلاث دقائق حتى النضج. يمكن تقديمها ساخنة مع إضافات مثل الجبن، الزبدة، العسل، أو حتى السكر لمزيد من النكهة.

هذه الوصفة، ليست فقط توفير للتكاليف مقارنة بشراؤها جاهزة، بل توفر أيضاً طعامًا صحيًا وشهيًا للعائلة، وتقدم الراحة والسعادة للأطفال عبر طعمها اللذيذ والنكهة الفريدة التي تضفيها الإضافات المختلفة.