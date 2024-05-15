انت الأن تتابع خبر صلوا صلاتكم الأخيرة واستعدوا لأيام سوداوية مرعبة. ليلى عبد اللطيف تثير فزع وخوف المصريين وتكشف وهي مرعوبة ماسيحدث في اواخر ذي القعدة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحذر ليلى عبد اللطيف، العرافة اللبنانية الشهيرة، من موجة أمطار فيضانية قد تجتاح مصر في بداية مايو الحالي، متوقعة وقوع وفيات وأضرار جسيمة في البنية التحتية.
طالبت عبد اللطيف،
- التي تعودت على تصدر محركات البحث بفضل توقعاتها المثيرة للجدل، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة على الفور لتفادي هذه الكارثة المحتملة.
- ويشار إلى أن توقعات عبد اللطيف تشهد متابعة كبيرة من المستخدمين في العالم العربي، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ينشر الكثيرون تنبؤاتها ويناقشون دقتها، نظرًا لتحقق العديد منها في الماضي. تجدد الاهتمام بتوقعاتها التي تخص الأحداث المرتقبة في مصر يؤكد على الأثر الذي تتركه في الساحة العربية.
- في ضوء هذه التوقعات، يبدي العديد من المتابعين قلقهم ويتخذون الحيطة، مما يعكس تأثير توقعات العرافة على سلوكيات الناس وترقبهم للأحداث المستقبلية.