انت الأن تتابع خبر صلوا صلاتكم الأخيرة واستعدوا لأيام سوداوية مرعبة. ليلى عبد اللطيف تثير فزع وخوف المصريين وتكشف وهي مرعوبة ماسيحدث في اواخر ذي القعدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحذر ليلى عبد اللطيف، العرافة اللبنانية الشهيرة، من موجة أمطار فيضانية قد تجتاح مصر في بداية مايو الحالي، متوقعة وقوع وفيات وأضرار جسيمة في البنية التحتية.

طالبت عبد اللطيف،