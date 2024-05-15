انت الأن تتابع خبر نصائح التسوق تثير الجدل: المسلح والنصر يكشفان عن اسعار الاسمنت في مصر..المقاولين لن يناموا الليلة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد أسواق مصر ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث عبر محرك جوجل من قبل المواطنين والمقاولين بهدف الاطلاع على أسعار الأسمنت المُحدثة ليوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024. وذلك في ظل السياق العام الذي يتسم بانخفاض أسعار مواد البناء عقب التعديلات الأخيرة على قانون البناء. يُقدم موقع بلد نيوز، المعني بشؤون الاقتصاد والأعمال، تفاصيل الأسعار في مختلف الأسواق التجارية المصرية.

أما بالنسبة لأسعار الأسمنت فهي كالتالي:

- الأسمنت العسكري مسجلاً سعر 1960 جنيهًا مصريًا للطن.

- الأسمنت المسلح يصل إلى 2050 جنيهًا مصريًا.

- الأسمنت الرمادي بسعر 2196 جنيهًا مصريًا.

- الأسمنت النصر يصل إلى 2010 جنيهات مصرية.

- الأسمنت السويدي بسعر 2160 جنيهًا مصريًا.

- الأسمنت جنوب الوادي بقيمة 1970 جنيهًا مصريًا.

- الأسمنت المخصوص يسجل 2100 جنيهًا مصريًا.

- الأسمنت المخلوط بسعر 1440 جنيهًا مصريًا.

- الأسمنت حلوان يصل لـ 2170 جنيهًا مصريًا.

كما نوضح سعر طن الحديد