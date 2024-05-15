انت الأن تتابع خبر لن اكرر كلامي.. ليلى عبد اللطيف تكشف عن تحذيرات قوية بماسيحدث قبل عيد الأضحى مرعـب!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت العرافة اللبنانية المعروفة، ليلى عبد اللطيف، من أحداث خطيرة متوقعة قبل عيد الأضحى، في تصريح أثار جدلاً واسعاً خلال آخر ظهور إعلامي لها. خلال مقابلة تلفزيونية، نوهت عبد اللطيف إلى تغيرات كبيرة قادمة على الساحة الدولية، داعية الناس إلى أخذ الحيطة والحذر، مشيرة إلى أن التداعيات قد تؤثر بشكل كبير على حياة الناس حول العالم.

وأوضحت قائلة: