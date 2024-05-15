انت الأن تتابع خبر ودعى الاحراج من اليوم.. معجزة الكركم والنشأ الرهيب يقضي على الكلف والبثور نهائياً ويفتح البشرة ويجعل وجهكِ كالبدر بتمامه..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم دلكة الكركم مع النشا، خلطة طبيعية فعالة في تجديد البشرة وإزالة البقع الداكنة، حيث تمتلئ بالمكونات الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تساهم في التخلص من الجفاف والالتهابات وكذلك تحسين الدورة الدموية

. وتعد هذه الوصفة بسيطة التحضير ويمكن إعدادها بسهولة في المنزل، مما يجعلها مثالية للاستخدام المتكرر لتحقيق أفضل النتائج.

تشتمل الوصفة على مكونات مفيدة مثل الكركم، النشا، السكر البني، عسل النحل، الحليب البودرة، عصير الخيار، الجلسرين، ماء الورد، وعصير الليمون. وتبدأ طريقة التحضير بغسل البشرة جيدًا، ثم خلط الكركم والنشا أولاً في وعاء واسع، يليه إضافة باقي المكونات تدريجيًا لضمان التجانس الكامل.

باستخدام هذه الدلكة، التي تعمل على تفتيح البشرة ومنحها الإشراق والحيوية، يمكن تحقيق نتائج ملحوظة في تحسين مظهر البشرة واليدين والرقبة. ومع المواظبة على استخدامها، ستلاحظين تحسنًا واضحًا في البشرة، مما يجعلها من الحلول المثالية لمشاكل البشرة المختلفة